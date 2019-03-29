Представители американского Госдепа заявили о том, что в одной из тюрем Китая незаконно содержится 75-летний житель Калифорнии. Известно также, что в КНР преследуют местное этническое меньшинство, уйгуров, которые исповедуют ислам суннитского толка.

Представители американского Госдепа заявили о том, что в одной из тюрем Китая незаконно содержится 75-летний житель Калифорнии. Известно также, что в КНР преследуют местное этническое меньшинство, уйгуров, которые исповедуют ислам суннитского толка, сообщает CNN.Посол США по вопросам международной религиозной свободы Сэм Браунбэк рассказал на брифинге в Госдепартаменте, что получил сообщение от жителя Калифорнии, чей отец пропал после отъезда в Синьцзян.Как давно пенсионер не выходит на связь, неизвестно, однако сообщивший о пропаже родственника отметил, что его отец страдает рядом серьезных заболеваний.Сейчас это сообщение проверяется, однако Браунбэк добавил, что подобный сигнал о помощи был не единственным.Ранее зарубежные СМИ писали о том, что в январе уйгурская беженка Михригул Турсун поведала, что ее с сыном преследуют в Китае как мусульман.По данным Госдепартамента США, в течение 2018 года в Китае задержали около миллиона этнических уйгуров и казахов. По словам задержанных, сотрудники китайских тюрем жестоко обращались с ними, некоторых пытали.В октябре 2018 года Китай легализовал так называемые "перевоспитательные центры", которые официально называются "Центрами профессионального обучения". Сотрудники этих ведомств обязаны следить за соблюдением антиэкстремистских законов и работать с людьми, которые подвергаются влиянию идей, которые в Китае признаны запрещенными.