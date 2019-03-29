Злоумышленник был задержан благодаря бдительности председателя одного из СНТ.

22 марта в МО МВД России «Ковровский» поступило сообщение о подозрительном мужчине, который передвигался по территории одного из садоводческих товариществ с мешками, наполненными различными предметами.Прибывшие по указанному адресу полицейские задержали мужчину, в мешках у которого находились провода, водопроводные краны, медные элементы от бытовой техники и прочие предметы. Местным жителем, ранее сообщившем о незнакомце, оказался председатель садоводческого товарищества, который удерживал мужчину до приезда правоохранителей.Установлено, что задержанный, 40-летний местный житель, совершал хищения имущества с садовых участков, которое впоследствии реализовывал. В настоящее время установлена его причастность к совершению 10 эпизодов преступной деятельности.Фигурант заключен под стражу.В отношении него возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 158. УК РФ (кража).