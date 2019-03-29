Злоумышленник похитил деньги у молодого человека, проездом находившегося во Владимирской области.

Ночью 26 марта в дежурную часть МО МВД России «Муромский» обратился 21-летний житель Чувашской Республики, сообщивший, что у него были похищены наличные денежные средства в сумме 10 000 рублей.Прибывшим по указанному адресу сотрудникам полиции потерпевший пояснил, что находится в Муроме проездом. В одном из развлекательных заведений познакомился с молодым человеком, с которым вместе они играли в бильярд. Когда пришло время оплаты, потерпевший не обнаружил в кармане имевшихся там наличных денег. Новый знакомый к этому моменту уже покинул заведение.Сотрудники полиции провели комплекс оперативно-розыскных мероприятий, в результате которого через несколько часов установили местонахождение и задержали подозреваемого в хищении, 22-летнего молодого человека.В содеянном фигурант сознался, пояснив, что похитил деньги в момент, когда потерпевший оставил верхнюю одежду без присмотра.Следственным отделом МО МВД России «Муромский» в отношении фигуранта возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 158 УК РФ (кража).Похищенные деньги изъяты и возвращены потерпевшему.