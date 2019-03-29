У потерпевшего пропали 10 тысяч рублей

У потерпевшего пропали 10 тысяч рублейНочью 26 марта в дежурную часть полиции в Муроме обратился 21-летний житель Чувашской Республики. Молодой человек рассказал, что у него украли 10 тысяч рублей. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.Прибывшим по указанному адресу правоохранителям потерпевший объяснил, что находится в Муроме лишь проездом. В одном из развлекательных заведений он познакомился с молодым человеком, с которым они вместе играли в бильярд. Когда пришло время платить, потерпевший не нашел в кармане имевшихся там денег. Новый знакомый уже покинул заведение.Полицейские установили местонахождение и задержали подозреваемого в хищении - 22-летнего парня. Он во всем признался.В отношении злоумышленника возбуждено уголовное дело. Похищенные деньги вернули потерпевшему.