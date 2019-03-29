Жильцы двух аварийных домов в подмосковном Ногинске находятся на грани отчаяния: износ зданий, построенных в середине позапрошлого века, достиг почти 100 процентов. Людей пообещали переселить в новую многоэтажку, и даже подписали все бумаги. Однако прежний застройщик обанкротился, а у нынешнего, как выяснилось, совсем другие планы.

Жильцы двух аварийных домов в подмосковном Ногинске находятся на грани отчаяния: износ зданий, построенных в середине позапрошлого века, достиг почти 100 процентов. Людей пообещали переселить в новую многоэтажку, и даже подписали все бумаги. Однако прежний застройщик обанкротился, а у нынешнего, как выяснилось, совсем другие планы.Жители этого дома в Ногинске стараются как можно меньше времени проводить внутри. Детей при первой возможности увозят на дачи или в гости."У старшего сына осенью началась череда обструктивных бронхитов. Вплоть до астматических приступов, одышки. Аллерголог в карте первым пунктом так и написал, что дома сыро. Это может быть реакция на грибки, плесень", — жалуется местная жительница Александра Морозова.Избавиться от грибка невозможно. Ветхая двухэтажка 1840 года постройки насквозь пропитана влагой. Подтопления происходят стабильно несколько раз в год, так что ремонтировать квартиры бесполезно.- Страшно вам здесь жить?- А как же! Потому что видите, балки лопаются. Будешь спать и на тебя это рухнет!Еще семь лет назад городские власти официально признали дом аварийным. Износ здания почти 100-процентный. Жить в нем просто опасно. В таком же состоянии и соседняя двухэтажка.- У нас нет фундамента, он пришел в негодность. Где можем, сами закрываем фанерой дом. У нас там залезают крысы, собаки. Щели неимоверные!Жителей обещали переселить в строящийся комплекс "Высокий берег". С каждым даже подписали необходимый пакет документов.- Я должна была переехать в эту квартиру еще в 2016 году.Но застройщик обанкротился, работы заморозили, а проект передали новому инвестору."Новый застройщик СП "Город" сказал: я не собираюсь вам давать эти квартиры. Больно жирно для вас, лишняя площадь", — возмущается местная жительница Надежда Костякова.Руководство новой компании-застройщика общения с переселенцами упорно избегает. В городской администрации признают: сроки сдачи дома безнадежно сорваны. Но единственное, что предлагают жителям аварийных зданий, запастись терпением."Де-юре обязанность застройщика в расселении домов аварийных заканчивается в марте 2020 года. Мы ведем работу с застройщиком. В начале апреля по инициативе главы намечена встреча с инвестором-застройщиком. Мы поговорим, постараемся выяснить его намерения по достройке, его ресурсы", — сообщил Эдуард Потапов, заместитель главы администрации Богородского городского округа.Правда, гарантий, что застройщик уложится и в этот срок, нет никаких. На площадке до сих пор нет ни одного рабочего.