Грузовик с отказавшими тормозами чуть было не смял автомобили в Чусовом. Момент дорожно-транспортного происшествия попал в объектив регистратора очевидца, которому удалось своевременно сманеврировать и уклонить от столкновения с фурой.

В пятницу, 29 марта, в городе Чусовом произошло дорожно-транспортное происшествия, которое вполне могло бы иметь тяжелые последствия, однако, по предварительным данным, в результате инцидента никто не пострадал.На записи, сделанной автомобильным регистратором, можно наблюдать внезапное появление фуры. Автор видео, ехавший в пробке, заметил опасность, своевременно посмотрев в зеркало заднего вида и благополучно избежал столкновения с грузовиком.К счастью, спасительный маневр повторили и другие автомобилисты, оказавшиеся на пути и фуры.Водитель грузовика, у которого, по одной из версий, произошли неполадки в тормозной системе, всеми силами старался избежать столкновения с другими участниками дорожного движения, гася скорость за счет препятствий на обочине, куда он сумел вырулить.