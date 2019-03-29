Однако в этих местах встретить их можно крайне редко

Однако в этих местах встретить их можно крайне редкоВ Петушинском районе проезжающие мимо водители заметили рысь, которая почти вышла на дорогу. Пост с фотографиями дикой кошки выложили в социальных сетях. Запечатлеть ее смогли в районе «Генериума».Но не стоит пугаться. В нашей области живет около 12-14 пар рысей. Как рассказали в Дирекции особо охраняемых природных территорий, живут они на юге региона - у Гусь-Хрустальном и Меленковского районах.«Рыси крайне редко выходят к людям. Возможно, это животное мигрировало и попалось на глаза во время перемещения с одного места на другое. Если же она специально вышла к населённому пункту - это повод задуматься, не больна ли рысь бешенством», - пояснила нашим коллегами из « новостей» начальник ГУ «ООПТ» Ольга Канищева.