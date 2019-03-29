Фигурантка попадала в квартиры под видом сотрудника социальной службы и похищала имущество.
Следственным отделом ОМВД России по Петушинскому району завершено расследование уголовного дела в отношении 30-летней жительницы города Покров. Женщина обвиняется в совершении двух преступлений, предусмотренных статьей 158 УК РФ (кража).
По версии следствия, в начале декабря прошлого года фигурантка под видом работника социальной службы проникла в квартиры местных жителей и, когда хозяева отвлекались, похищала мобильные телефоны, после чего скрывалась.
Материальный ущерб, причиненный потерпевшим, превысил 16 000 рублей.
Фигурантка, ранее судимая за аналогичные преступления жительница города Покров, была задержана в результате комплекса оперативно-розыскных мероприятий и дала признательные показания.
В ходе следствия похищенные сотовые телефоны были изъяты и возвращены законным владельцам.
В настоящее время материалы уголовных дел, соединенных в одно производство, с утвержденным обвинительным заключением направлены в суд для рассмотрения по существу.