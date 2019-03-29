Фигурантка попадала в квартиры под видом сотрудника социальной службы и похищала имущество.

Следственным отделом ОМВД России по Петушинскому району завершено расследование уголовного дела в отношении 30-летней жительницы города Покров. Женщина обвиняется в совершении двух преступлений, предусмотренных статьей 158 УК РФ (кража).По версии следствия, в начале декабря прошлого года фигурантка под видом работника социальной службы проникла в квартиры местных жителей и, когда хозяева отвлекались, похищала мобильные телефоны, после чего скрывалась.Материальный ущерб, причиненный потерпевшим, превысил 16 000 рублей.Фигурантка, ранее судимая за аналогичные преступления жительница города Покров, была задержана в результате комплекса оперативно-розыскных мероприятий и дала признательные показания.В ходе следствия похищенные сотовые телефоны были изъяты и возвращены законным владельцам.В настоящее время материалы уголовных дел, соединенных в одно производство, с утвержденным обвинительным заключением направлены в суд для рассмотрения по существу.