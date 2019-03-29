Материальный ущерб превысил 16 тысяч рублей

Материальный ущерб превысил 16 тысяч рублейЖительницу Покрова обвиняют в кражах. Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по Владимирской области.В начале декабря прошлого года женщина под видом работника социальной службы проникала в квартиры местных жителей и, когда хозяева отвлекались, воровала мобильные телефоны, после чего скрывалась. Материальный ущерб превысил 16 тысяч рублей.Злоумышленницу, ранее судимую за аналогичные преступления, задержали, она во всем призналась. Похищенные сотовые телефоны вернули законным владельцам.Материалы уголовных дел направлены в суд.