Всероссийская акция Культурный минимум проходит в эти дни по всей России. Она приурочена к Международному дню театра. Все желающие могут бесплатно побывать на спектаклях, экскурсиях, выставках и встречах с театральными деятелями.

Всероссийская акция "Культурный минимум" проходит в эти дни по всей России. Она приурочена к Международному дню театра. Все желающие могут бесплатно побывать на спектаклях, экскурсиях, выставках и встречах с театральными деятелями, сообщает телеканал "Россия 24". Мероприятия позволят молодежи сохранить существующие культурные традиции и создать новые. Одна из основных целей — объединение разных поколений.