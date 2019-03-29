С 29 марта в России за распространение фейковых новостей может быть назначен штраф в размере до 1,5 млн руб. Оскорбление власти и госсимволов грозит штрафом в размере до 300 тыс. руб

29 марта в России вступили в силу законы об ответственности за распространение фейковых новостей и оскорбление власти. Законопроект о недостоверных новостях президент утвердил 18 марта. С 29 марта физические и юридические лица, причастные к распространению недостоверных новостей, могут быть привлечены к ответственности и получить штраф. Наказание варьируется в зависимости от последствий.Наказание за распространение в СМИ или в интернете заведомо недостоверной общественно значимой информации составит:для граждан — от 30 тыс. до 100 тыс. руб.,для должностных лиц — от 60 тыс. до 200 тыс. руб.,для юридических лиц — от 200 тыс. до 500 тыс. руб.Наказание за создание помех работе объектов жизнеобеспечения и инфраструктуры путем распространения недостоверных новостей:для граждан — от 100 тыс. до 300 тыс. руб.,для должностных лиц — от 300 тыс. до 600 тыс. руб.,для юридических лиц — от 500 тыс. до 1 млн руб.Если правонарушения привели, например, к причинению вреда здоровью людей или массовому нарушению общественного порядка и безопасности, санкции составят:для граждан — от 300 тыс. до 400 тыс. руб.,для должностных лиц — от 600 тыс. до 900 тыс. руб.,для юридических лиц — от 1 млн до 1,5 млн руб.Законопроект об ответственности за оскорбление власти и госсимволов предусматривает максимальный штраф в размере 300 тыс. руб. При этом Роскомнадзор должен уведомлять автора сообщения о блокировке за сутки, давая возможность удалить сообщение.Законопроекты о борьбе с фейковыми новостями и неуважении к власти внесла в Госдуму в декабре 2018 года группа парламентариев во главе с председателем комитета по конституционному законодательству Совфеда Андреем Клишасом. Генпрокуратура, Минюст, Минкомсвязь и Роскомнадзор раскритиковали законопроект о фейках. Совет по правам человека также выступил против инициатив, призвав сенаторов и президента отклонить оба проекта. В то же время правительство поддержало документы, оставив положительный отзыв с учетом замечаний.