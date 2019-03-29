С территории воинской части, расположенной в городе Ржев Тверской области, сбежал солдат. С собой у него автомат Калашникова, каска, бронежилет, более 100 патронов и штык-нож.

С территории воинской части, расположенной в городе Ржев Тверской области, сбежал солдат.Как сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах, рядовой служит в 6-й бригаде Воздушно-космических сил. Во время побега у него при себе был автомат Калашникова, каска, бронежилет, более 100 патронов и штык-нож. Вместе с тем, по данным РИА Новости, это не солдат, а сержант. Ему 26 лет.Военная часть была поднята по тревоге, ведется розыск дезертира. Ориентировки на солдата разосланы в отделы полиции и военные комендатуры Москвы, Тверской и Московской областей. Помощь военным оказывают сотрудники полиции.