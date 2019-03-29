В американском штате Аризона во время экскурсии по Большому каньону погиб турист из Гонконга. Мужчина сорвался со скалы, пытался сделать фотографии.

В американском штате Аризона во время экскурсии по Большому каньону погиб турист из Гонконга. Мужчина сорвался со скалы, пытался сделать фотографии.50-летний турист прибыл во всемирно известный национальный парк в составе организованной группы. Трагический инцидент произошел на смотровой площадке скалы Игл-Рок, своими очертаниями напоминающей орла с распростертыми крыльями, передает РИА Новости.Тело мужчины до сих пор не найдено — глубина пропасти, над которой возвышается скала, составляет около 1,2 тысячи метров.