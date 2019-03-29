В Татарстане восемь детей в возрасте от 8 до 12 лет оказались в больнице после посещения бассейна Дулкын в поселке Балтаси.

В Татарстане восемь детей в возрасте от 8 до 12 лет оказались в больнице после посещения бассейна "Дулкын" в поселке Балтаси.В ходе занятий они стали жаловаться на кашель, тошноту, головокружение и сухость во рту. За помощью к врачам также обратились двое взрослых."Предварительно медиками был поставлен диагноз "отравление хлором легкой степени", — сообщили ТАСС в пресс-службе Балтасинского районного исполнительного комитета.Сейчас состояние детей оценивается как удовлетворительное, но пока они остаются в больнице. Отравившиеся взрослые отпущены на амбулаторное лечение.Следователи возбудили уголовное дело по статье "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности" УК РФ. О ситуации проинформированы глава Татарстана Рустам Минниханов и премьер-министр республики Алексей Песошин.