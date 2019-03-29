Обеспечение реализации прав и свобод несовершеннолетних, в том числе защита детей от жестокого обращения, является одним из приоритетных направлений деятельности органов внутренних дел...

В Управлении внутренних дел по Юго-Восточному административному округу прошло межведомственное совещание по вопросу профилактики семейного неблагополучия с элементами выявления и своевременного реагирования органов исполнительной власти и правоохранительных органов на жестокое обращение с детьми.Актуальную тему подняла председатель комиссии по безопасности Московской городской Думы, депутат Московской городской Думы Инна Святенко. На мероприятии присутствовали представители Окружного управления социальной защиты населения, Управления здравоохранения, представители школ, а также руководство и сотрудники УВД по ЮВАО.Обеспечение реализации прав и свобод несовершеннолетних, в том числе защита детей от жестокого обращения, является одним из приоритетных направлений деятельности органов внутренних дел.Как отметил начальник УВД по ЮВАО генерал-майор полиции Сергей Карпов одной из задач, возложенных на сотрудников органов внутренних дел, является организация и проведение профилактической работы с семьями, в том числе замещающими и приемными, оказание им своевременной социальной помощи со стороны всех заинтересованных ведомств.В рамках данного направления деятельности в текущем году сотрудниками подразделений по делам несовершеннолетних при участии всех служб и ведомств на территории Юго-Восточного административного округа г. Москвы проводились профилактические мероприятия, направленные на выявление неблагополучных семей.Помимо этого на совещании затронули вопрос предупреждения преступлений, совершаемых в отношении несовершеннолетних их родителями, иными законными представителями, а также другими лицами, фактически проживающими совместно со своими жертвами.«В этой связи органами внутренних дел ежегодно проводится профилактическая работа в отношении родителей (иных законных представителей несовершеннолетних), не исполняющих обязанности по воспитанию детей» - пояснил заместитель начальника полиции по охране общественного порядка Михаил Карамнов.Профилактическая работа сотрудников органов внутренних дел с родителями, в первую очередь, направлена на сохранение семьи. Вместе с тем в случаях злостного уклонения от исполнения родительских обязанностей сотрудники подразделений по делам несовершеннолетних органов внутренних дел готовят необходимые материалы для решения вопроса о целесообразности лишения родительских прав.По мнению Инны Святенко значительной частью профилактической работы является просветительская и разъяснительная деятельность по расширению и уточнению правовых знаний несовершеннолетних, родителей, иных законных представителей детей. Для этого сотрудникам органов внутренних дел нужно чаще выступать на родительских собраниях, а также активно освещать данную проблему в средствах массовой информации.В каждой образовательной организации в общедоступном месте размещена информация о «Службах доверия» с указанием телефонов, электронных адресов, чтобы несовершеннолетние имели возможность самостоятельно сообщить о совершенных в отношении них противоправных деяниях.В целом, взаимодействие сотрудников полиции с органами социальной защиты, образования, районными комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав налажено.Однако, несмотря на то, что всеми субъектами профилактики ведется работа по выявлению и предотвращению семейного неблагополучия, сделать в этом направлении предстоит еще немало.Пресс-служба УВД по ЮВАО(495) 709-18-18