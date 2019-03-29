Сумма ущерба превысила 15 тысяч рублей

Сумма ущерба превысила 15 тысяч рублей20 марта этого года к участковому уполномоченному полиции в Вязниковском районе обратилась 84-летняя жительница одного из районных посёлков. Пенсионерка рассказала, что у неё украли кошелек с деньгами. Сумма ущерба превысила 15 тысяч рублей.Правоохранитель выяснил, что хищению причастна 29-летняя знакомая сына потерпевшей. Подозреваемую доставили в отдел полиции, там она созналась в содеянном.Женщина, находясь в гостях у пенсионерки, заметила, что та достаёт деньги из кошелька. Злоумышленница украла его, а все деньги потратила на собственные нужды.В отношении женщины возбуждено уголовное дело.