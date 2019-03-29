Подозреваемой избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

20 марта текущего года к участковому уполномоченному полиции ОМВД России по Вязниковскому району обратилась 84-летняя жительница одного из районных поселков. Пенсионерка пояснила, что у нее похищен кошелек с деньгами. Сумма ущерба, причиненного собственнице, превысила 15 000 рублей.Участковый уполномоченный провел комплекс необходимых мероприятий, в результате которого в течение нескольких часов установил, что хищению причастна 29-летняя знакомая сына потерпевшей.Подозреваемая была доставлена в отдел полиции и созналась в содеянном.Установлено, что женщина, находясь в гостях у пенсионерки, заметила, что последняя достает из кошелька деньги. Предположив, что внутри могут оставаться денежные средства, подозреваемая похитила кошелек и впоследствии потратила имевшуюся там сумму на собственные нужды.Следственным отделом ОМВД России по Вязниковскому району в отношении фигурантки возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 158 УК РФ (кража).Подозреваемой избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.