Певица Валерия тщательно следит за своей фигурой, являясь одной из самых привлекательных артисток в отечественном шоу-бизнесе. Популярная исполнительница не стесняется обнажаться на публике.

Певица Валерия тщательно следит за своей фигурой, являясь одной из самых привлекательных артисток в отечественном шоу-бизнесе. Популярная исполнительница не стесняется обнажаться на публике.Так, Валерия появилась в Государственном Кремлевском дворце в прозрачном черном платье в горох от всемирно известного бренда. Снимком, сделанным во время мероприятия, певица поделилась с многочисленными подписчиками своего аккаунта в Instagram. Причем, по признанию артистки, это уже ее вторая попытка опубликовать фото."Совершенно не понимаю, куда оно могло исчезнуть. 🤷♀🤷♀🤷♀ У вас такое случалось? Неужели ручонки мои шаловливые нажали кнопку "удалить"? Быть того не может", – развела руками Валерия. Многочисленные подписчики рассыпались в комплиментах певице. Отметим, что в апреле артистка отмечает 51-ый день рождения, но кто даст?!В это поверить решительно невозможно, глядя на подтянутое тело исполнительницы, тщательно следящей за собой. Валерия регулярно занимается на тренажерах и следит за питанием. Результат налицо: полураздетая артистка выглядит потрясающе!Певица не делает секрета из своей стройности. На своей страничке Валерия регулярно делится с заинтересованными подписчиками подробностями, как ей удается сохранять великолепную форму, а также признается, что ничего человеческое ей не чуждо. К примеру, после роскошного отдыха на Мальдивах. по словам , она набрала несколько лишних килограммов. Тоже самое с ней случилось и после новогодних праздников.Однако она не переживает. Потому что знает: все лишнее уберут упражнения и сбалансированное питание. Кстати, в отличие от многих коллег по отечественному шоу-бизнесу, употребляет в пищу мясо, хотя признается, что больше любит рыбу, отдавая ей предпочтение. Впрочем, иногда она может себя побаловать и сладостями.