В Москве состоялась презентация памятника выдающемуся художнику, философу и поэту Луису Ортега.

В Москве состоялась презентация памятника выдающемуся художнику, философу и поэту Луису Ортега.Организатором выступили Международный фонд Ортега, уже более 30 лет работающий на территории России, и международная “Академия доброты”, возглавляемая широко известным как в России, так и за рубежом скульптором Григорием Потоцким.Он лично взялся за создание композиции в бронзе. По замыслу мастера работа символически изображает фигуру Дон Кихота, персонажа, занимавшего особое место в произведениях Ортега. Он изображён в схватке с быком на корриде.Вся композиция проникнута идеей подвига человека искусства, ведущего борьбу с материальным миром за истину духовных ценностей.На церемонии присутствовал временный поверенный в делах Испании в России Игнасио Гарсия-Вальдекасас. Он лично был знаком с Ортега, долгие годы дружил с мастером и высоко ценит его вклад в мировое художественное наследие.В ходе презентации памятника состоялся вернисаж произведений Луиса Ортега, предоставленных Фондом и частными коллекционерами России, США и других стран. Представлять работы из Лос-Анджелеса прилетел сын художника, почётный президент Фонда - Федерико Ортега. В рамках вернисажа были представлены редчайшие гравюры, акварели, рисунки и графические произведения созданные в технике инкорель (цветная рельефная гравюра).Посол Мальты в России Пьер Клайв Аджус, также посетивший церемонию, отметил особую графическую форму скульптурной композиции, перекликающуюся с живописными произведениями великого испанского мастера.Произведения Луиса Ортега удостоены 14 международных и национальных наград. Его работы находятся в музеях и коллекциях в 30 странах мира. Последние выставки художника проходили в Нью-Йорке, Вашингтоне и Риме.