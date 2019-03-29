На сессиях конференции рассмотрены концептуальные подходы и практический опыт российских специалистов на антиэкстремистском направлении, а также пути развития межгосударственного партнерства.

Сегодня в Московском университете МВД России имени В.Я. Кикотя состоялась вторая научно-практическая конференция «Приоритетные задачи международного сотрудничества в противодействии экстремизму и терроризму», организаторами которой стали МВД России и МИД России. На сессиях конференции рассмотрены концептуальные подходы и практический опыт российских специалистов на антиэкстремистском направлении, а также пути развития межгосударственного партнерства и перспективных зарубежных наработок.Министр внутренних дел Российской Федерации генерал полиции Владимир Колокольцев в своем приветственном слове отметил, что широкий состав участников свидетельствует о востребованности совместной работы на данном направлении, ведь в их числе – делегации зарубежных государств, ведущих международных организаций, представители российских министерств и ведомств, институтов гражданского общества, деятели науки и культуры.Российский министр подчеркнул, что в современном мире негативное влияние радикальных идеологий представляет угрозу безопасному существованию и развитию суверенных государств. «В таких условиях не должно быть места геополитическим амбициям и противоречиям. Важно консолидировать усилия мирового сообщества в противодействии общим вызовам», - заявил Глава ведомства.По словам Владимира Колокольцева, в настоящее время Российской Федерацией завершается процедура ратификации Конвенции Шанхайской организации сотрудничества по противодействию экстремизму. Её реализация имеет принципиальное значение для наращивания совместных усилий компетентных органов.В России постоянно совершенствуются механизмы профилактики и противодействия экстремизму в киберпрострастве. «Для пресечения всего спектра угроз нами принят комплекс законодательных, политических и социально-экономических мер. Первостепенное внимание уделяется укреплению межнационального согласия. К данной работе привлекаются институты гражданского общества и религиозные организации», - сказал Министр.Глава МВД России выразил уверенность, что итоги дискуссии будут содействовать более эффективному взаимодействию в сфере борьбы с терроризмом и экстремизмом, укреплению глобальной и региональной безопасности и пожелал участникам конференции успешной и плодотворной работы.