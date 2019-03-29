Всего из незаконного оборота изъяли 660 бутылок

Всего из незаконного оборота изъяли 660 бутылокВладимирская прокуратура провела проверку соблюдения законодательства в сфере оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции.В нежилом помещении, расположенном на улице Мещёрской, продавали алкогольную продукцию без сопроводительной документации и без маркировки специальными акцизными марками, на части бутылок были наклеены поддельные акцизные марки. Всего из незаконного оборота изъяли 660 бутылок водки «Застолье».Результаты проверки направили в правоохранительные органы. По результатам их рассмотрения следственным управлением УМВД России по городу Владимиру возбуждено уголовное дело.