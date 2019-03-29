Планы построили на ближайшие шесть лет

Планы построили на ближайшие шесть летС 2019 года расселять жителей Владимирской области будут в рамках федерального проекта «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда», который стал частью нацпроекта «Жильё и городская среда».На реализацию проекта во Владимирской области на 6 лет выделят 4,7 миллиардов рублей, их них в 2019 году – 390 миллионов рублей. Федеральное финансирование предусмотрели на расселение многоквартирных домов, признанных аварийными после 1 января 2012 года и до 1 января 2017 года и подлежащим сносу или реконструкции. В регионе 329 таких домов, в них проживает 7 тысяч человек, площадь жилых помещений – 119 тысяч квадратных метров.Вместе с тем, в области признали аварийными ещё 162 многоквартирных дома. В связи с этим для расселения домов, на которые не распространяется федеральное финансирование, будут выделять средства из областного бюджета. За 6 лет на эти цели планируют направить миллиард рублей, в том числе в 2019 году – 176 миллионов рублей.