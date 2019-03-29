Великолепный бюст теледивы никого не оставляет равнодушным. Вот и одна из подруг Алены Водонаевой не удержалась и прикоснулась к великолепной груди.

Великолепный бюст теледивыникого не оставляет равнодушным. Вот и одна из подруг Алены Водонаевой не удержаласьи прикоснулась к великолепной груди.Приятельница провериланатуральность форм звезды прямо посреди рыбного ресторана. Алена Водонаева несопротивлялась. Она терпеливо ждала, когда процедура ощупывания закончится.Меж тем, подруге, судя повсему, понравилось трогать телеведущую. Она делала это с особым рвением. Возможно,пыталась обнаружить силикон.Отметим, что АленаВодонаева два года назад уменьшила себе грудь. Звезда попрощалась с бюстом пятого размера, сменив его на неполный третий. К слову, этиперемены особо в глаза не бросаются. Об этом сообщает paparazzi.ru.Телеведущая жаловаласьранее, что из-за тяжелой груди у нее часто болела спина. Сложности были и с покупкойнарядов.Знаменитость долго выбиралапластического хирурга, она даже летала на консультацию в Америку. После долгих поисковона обратилась в российскую клинику. Операция стоила миллионрублей.Процедура уменьшениямолочной железы длилась около трех часов. Через 30 минут после операциизвонила родителям. Звезда успокоила родственников, сообщив, чтос ней все в порядке. Уже на следующий день теледива отправилась домой.