Великолепный бюст теледивы
никого не оставляет равнодушным. Вот и одна из подруг Алены Водонаевой не удержалась
и прикоснулась к великолепной груди.
Великолепный бюст теледивы
никого не оставляет равнодушным. Вот и одна из подруг Алены Водонаевой не удержалась
и прикоснулась к великолепной груди.
Приятельница проверила
натуральность форм звезды прямо посреди рыбного ресторана. Алена Водонаева не
сопротивлялась. Она терпеливо ждала, когда процедура ощупывания закончится.
Меж тем, подруге, судя по
всему, понравилось трогать телеведущую. Она делала это с особым рвением. Возможно,
пыталась обнаружить силикон.
Отметим, что Алена
Водонаева два года назад уменьшила себе грудь. Звезда попрощалась с бюстом пятого размера, сменив его на неполный третий. К слову, эти
перемены особо в глаза не бросаются. Об этом сообщает paparazzi.ru.
Телеведущая жаловалась
ранее, что из-за тяжелой груди у нее часто болела спина. Сложности были и с покупкой
нарядов.
Знаменитость долго выбирала
пластического хирурга, она даже летала на консультацию в Америку. После долгих поисков
она обратилась в российскую клинику. Операция стоила миллион
рублей.
Процедура уменьшения
молочной железы длилась около трех часов. Через 30 минут после операции
звонила родителям. Звезда успокоила родственников, сообщив, что
с ней все в порядке. Уже на следующий день теледива отправилась домой.