О том, что Владимира
Зеленского финансирует олигарх Игорь Коломойский, на Украине всем известно. Но,
оказывается, у актера есть тайные спонсоры и покровители: деньги комик получает
из России.
О том, что Владимира
Зеленского финансирует олигарх Игорь Коломойский, на Украине всем известно. Но,
оказывается, у актера есть тайные спонсоры и покровители: деньги комик получает
из России.
У Владимира Зеленского
есть несколько фирм в России, которые получают под создание контента
финансирование из госбюджета, такую сенсационную новость сообщил пропагандист
Петра Порошенко, политолог Алексей Голобуцкий. "Зеленский сотрудничает с
российскими актерами, в том числе и теми, которым запрещен въезд в Украину", -
утверждает соратник действующего президента.
По его мнению,
вокруг Зеленского сплотились пророссийские и резко антиукраинские силы, они ждут
его победы на выборах. "Они видят его лояльность к Кремлю и презрение к
Украине. Поражает то, что многие украинцы, даже патриотично настроенные, этого
не замечают. Ведь примеров масса", – утверждает Голобуцкий.
Скорее всего,
пропагандист Порошенко просто выполняет поставленную ему задачу. А именно – как
можно больше очернить главного соперника своего шефа на предстоящих выборах. Не
случайно, политолог вспоминает, как во время Майдана Зеленский явно
симпатизировал бойцам отряда "Беркут".
"По мнению
Зеленского, Майдан – это сборище оборвышей, быдло, управляемое олигархами. А
патриоты – просто нацисты, причем умственно отсталые", – говорит Голубицкий.
При этом человек
Порошенко почему-то забывает и русофобские высказывания Зеленского, и его
финансовую помощь националистическим батальонам, воюющим в Донбассе, и
оскорбительные слова в адрес российского президента…
Действительно, когда-то
актер довольно часто приезжал в Россию, снимался здесь в фильмах и сериалах, но
после Майдана его как подменили: не раз позволял себе выпады в адрес
России.
К слову
сказать, только один кандидат из 39-и участвующих в выборах на Украине положительно
относится к России. Юрий Бойко недавно приезжал в Россию и встречался с
премьером Дмитрием Медведевым, за что у себя на родине получил "черную метку".
Силовики даже пообещали возбудить против политика уголовное дело.
До президентских
выборов на Украине остается один день, они пройдут 31 марта. Лидеры гонки:
актер Владимир , действующий президент Петр Порошенко и экс-премьер
Юлия Тимошенко.