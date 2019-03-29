О том, что Владимира Зеленского финансирует олигарх Игорь Коломойский, на Украине всем известно. Но, оказывается, у актера есть тайные спонсоры и покровители: деньги комик получает из России.

О том, что ВладимираЗеленского финансирует олигарх Игорь Коломойский, на Украине всем известно. Но,оказывается, у актера есть тайные спонсоры и покровители: деньги комик получаетиз России.У Владимира Зеленскогоесть несколько фирм в России, которые получают под создание контентафинансирование из госбюджета, такую сенсационную новость сообщил пропагандистПетра Порошенко, политолог Алексей Голобуцкий. "Зеленский сотрудничает сроссийскими актерами, в том числе и теми, которым запрещен въезд в Украину", -утверждает соратник действующего президента.По его мнению,вокруг Зеленского сплотились пророссийские и резко антиукраинские силы, они ждутего победы на выборах. "Они видят его лояльность к Кремлю и презрение кУкраине. Поражает то, что многие украинцы, даже патриотично настроенные, этогоне замечают. Ведь примеров масса", – утверждает Голобуцкий.Скорее всего,пропагандист Порошенко просто выполняет поставленную ему задачу. А именно – какможно больше очернить главного соперника своего шефа на предстоящих выборах. Неслучайно, политолог вспоминает, как во время Майдана Зеленский явносимпатизировал бойцам отряда "Беркут"."По мнениюЗеленского, Майдан – это сборище оборвышей, быдло, управляемое олигархами. Апатриоты – просто нацисты, причем умственно отсталые", – говорит Голубицкий.При этом человекПорошенко почему-то забывает и русофобские высказывания Зеленского, и егофинансовую помощь националистическим батальонам, воюющим в Донбассе, иоскорбительные слова в адрес российского президента…Действительно, когда-тоактер довольно часто приезжал в Россию, снимался здесь в фильмах и сериалах, нопосле Майдана его как подменили: не раз позволял себе выпады в адресРоссии.К словусказать, только один кандидат из 39-и участвующих в выборах на Украине положительноотносится к России. Юрий Бойко недавно приезжал в Россию и встречался спремьером Дмитрием Медведевым, за что у себя на родине получил "черную метку".Силовики даже пообещали возбудить против политика уголовное дело.До президентскихвыборов на Украине остается один день, они пройдут 31 марта. Лидеры гонки:актер Владимир , действующий президент Петр Порошенко и экс-премьерЮлия Тимошенко.