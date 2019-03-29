Президентская гонка на Украине у самого финиша. Завтра будет объявлен день тишины. Опубликованы последние данные соцопросов. По всем рейтингам снова лидирует Зеленский. А вот за выход во второй тур идет борьба между Порошенко и Тимошенко.

Президентская гонка на Украине у самого финиша. Завтра будет объявлен день тишины. Опубликованы последние данные соцопросов. По всем рейтингам снова лидирует Зеленский. А вот за выход во второй тур идет борьба между Порошенко и Тимошенко.Вместе с тем бельгийский сайт социологической службы опубликовал несколько иную информацию. По их сведениям, во второй тур выходит Юрий Бойко. Этому способствовал его визит в Москву, после которого был зафиксирован активный всплеск.Но у Порошенко обнаружился новый скрытый ресурс. МВД Украины сообщили, что председателю избирательной комиссии стали приходить послания с угрозами: если не будет зафиксирована победа определенного кандидата в президенты, то председатель избиркома будет казнен.Для прибывших в Киев сотрудников ЦРУ открываются новые горизонты. Специалисты по выборам сами будут брать уроки у украинцев, а не учить их. На фоне обещаний казни подкуп избирателей – детский лепет.Сейчас украинский народ обеспокоен тем, что их ждет дальше: третий Майдан, шестой президент или военный переворот?В эфире программы "Вечер с Владимиром Соловьевым" украинский политолог Александр Семченко поделился последними новостями из Киева: "Что может произойти, если Петр Порошенко пройдет во второй тур? На Украине многие говорят, что это — стабильность, но это не стабильность, а стабильное падение, и дальше будет все хуже и хуже. Люди это понимают, как и сам президент".Порошенко осознает, что не дотягивает по рейтингам и применяет разные технологии. В оставшиеся дни ему нужен информационный взрыв. "Среди политтехнологов ходят слухи, что в день тишины Петр Порошенко может организовать на себя покушение. 30 марта он назначил поездку в Мариуполь для открытия нового железнодорожного маршрута, где, возможно, состояться имитация обстрела. Эта технология может сработать в его пользу", — сообщил политолог.В том, что возможная победа на выборах Петра Порошенко вовсе не является фактором стабильности, уверен и украинский политик Спиридон Килинкаров. Он считает действующего президента, напротив, единственным фактором дестабилизации ситуации на Украине: "Если бы он не участвовал в нынешних выборах, ситуация была бы другой. Именно его амбиции спровоцируют определенный конфликт".Яркое тому подтверждение — примерно одинаковый уровень поддержки Юлии Тимошенко и Петра Порошенко. Вопрос лишь в том, кто и насколько далеко готов будет пойти на дестабилизацию ситуации. Хаос – единственная возможность для претендующих на власть политических сил добиться желаемого результата."Вся эта история добром не закончился. У Порошенко есть несколько планов по срыву выборов. Если они сорвутся руками оппозиции, и американцы дадут ему возможность удержать власть, он сможет полностью поменять конфигурацию выборов. Порошенко будет бороться до конца, он вряд ли побежит. Человеку, втащившему эту войну в кровь и помазанному ею, деваться некуда", — заключил политик.Выборы президента Украины назначены на воскресенье, 31 марта 2019 года. Глава государства будет избран путем прямого всеобщего тайного голосования на пятилетний срок.