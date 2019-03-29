Самые интересные событие предстоящих выходных: в рамках театральной премии Золотая маска стартуют показы спектаклей лауреатов, в музее Стрелецкие палаты можно перевоплотиться в героев телесериала Годунов, а еще у москвичей последняя возможность в этом сезоне выйти на каток в Сокольниках.

Самые интересные событие предстоящих выходных: в рамках театральной премии "Золотая маска" стартуют показы спектаклей лауреатов, в музее "Стрелецкие палаты" можно перевоплотиться в героев телесериала "Годунов", а еще у москвичей последняя возможность в этом сезоне выйти на каток в Сокольниках.Синоптики обещают отступление холодов, поэтому можно с полной уверенностью закрывать сезон зимних видов спорта. Единственное место, где в городе еще есть каток, это парк "Сокольники". Но оставили его не просто так: 31 марта прямо на льду состоится турнир по картингу. Задача перед гонщиками будет непростая и очень необычная: на большой скорости с помощью колес растопить ледяное покрытие катка. На это участникам дадут всего 5 часов.Если покажется, что дрифта и экстрима мало, тогда вам на шоу "Прорыв". В эти выходные малая арена "Лужников" превратится в огромную трассу со всевозможными трамплинами и препятствиями. На нее выйдут каскадеры со всего мира. Они покажут свои лучшие трюки на мотоциклах, машинах, снегоходах, велосипедах и роликах.С гастролями в Москву приехали не только спортсмены, но и актеры из разных театров России — это номинанты и лауреаты премии "Золотая маска". В течение месяца на разных площадках города они будут показывать отрывки из своих спектаклей. Например, 30 марта в Доме культуры ВДНХ в 20:00 состоится музыкальный эксперимент от санкт-петербургского театра, а в 31 марта в Еврейском музее — современный балет. Вход везде свободный, билеты не нужны.В музее "Стрелецкие палаты" можно совершить путешествие в прошлое и узнать, как одевались на Руси в XVI веке — там открылась выставка костюмов знаменитой исторической киносаги "Годунов" телеканала "Россия 1". У посетителей есть возможность вблизи рассмотреть шубу Бориса Годунова, в которой снимался Сергей Безруков, увидеть украшения Марии Годуновой (их в сериале носила Светлана Ходченкова) и еще десятки других нарядов.30 марта вечером в Москве пройдет "Час Земли". В 20:30 столица погрузится в темноту, отключится подсветка зданий, вокзалов и парков. Присоединиться к акции может каждый желающий. Для этого нужно ровно на один час выключить свет у себя дома.