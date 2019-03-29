Певица пришла в гости к известной телеведущей Регине Тодоренко. Анна Седокова дала откровенное интервью.

Певица пришла в гости к известной телеведущей Регине Тодоренко.Анна Седокова дала откровенное интервью.Вокалистка призналась, что многие высказывают мнение, что еежизнь не сложилась. Меж тем, она не чувствует себя несчастной. Анна Седоковаотметила, что ее не нужно жалеть, сочувствие ее дико раздражает."Расскажите о вашей несчастной жизни, вы же три разаразведены". Я говорю: "Я три раза была замужем". Меня все время зовут замуж, я что,отказываться должна?" – улыбнулась артистка.Анна Седокова считает, что, если кавалер порядочен, он будетнастаивать на свадьбе. Артистка намекнула, что ее всегда окружают именно такиемужчины. Кому-то даже пришлось отказать."Кстати, я всегда так стремилась создать семью, которой уменя не было, что я все время строила ее, мне хотелось правильно. И, когда втретий раз я была беременна Гектором, и уже помолвлена, я не вышла замуж зачеловека. Потому что я поняла, что что-то не так. Я не хотела делать это третийраз", – рассказала артистка в ток-шоу "Пятница с Региной", которое выходит на YouTube.По словам певицы, за то время пока она воевала с экс-мужемна среднюю дочь Монику, она наблюдала множество примеров того, как люди уничтожаютсвоих бывших партнеров с помощью детей. Также для нее стало настоящим шоком,что мужчины не только бросают отпрысков от предыдущих браков,так еще и требуют от бывших возлюбленных алименты."Я не вижу ни одного оправдания мужчине, который не помогаети не поддерживает своего ребенка. А вот есть у мужика баба новая. Она приходити говорит: "Не надо помогать своим детям, помогай моему. Они сами выживут". Иты такой: "Да. Ты правильно говоришь, женщина, не буду я им помогать. Выживутсами", – саркастически отметила .Напомним, певица весь прошлый год боролась за право опекинад средней дочерью Моникой. В итоге супруги пришли к мирному соглашению -ребенок живет со своим отцом в США. Сейчас одна воспитываетстаршую наследницу Алину и младшего сына Гектора.