Певица пришла в гости к известной телеведущей Регине Тодоренко.
Анна Седокова дала откровенное интервью.
Певица пришла в гости к известной телеведущей Регине Тодоренко.
Анна Седокова дала откровенное интервью.
Вокалистка призналась, что многие высказывают мнение, что ее
жизнь не сложилась. Меж тем, она не чувствует себя несчастной. Анна Седокова
отметила, что ее не нужно жалеть, сочувствие ее дико раздражает.
"Расскажите о вашей несчастной жизни, вы же три раза
разведены". Я говорю: "Я три раза была замужем". Меня все время зовут замуж, я что,
отказываться должна?" – улыбнулась артистка.
Анна Седокова считает, что, если кавалер порядочен, он будет
настаивать на свадьбе. Артистка намекнула, что ее всегда окружают именно такие
мужчины. Кому-то даже пришлось отказать.
"Кстати, я всегда так стремилась создать семью, которой у
меня не было, что я все время строила ее, мне хотелось правильно. И, когда в
третий раз я была беременна Гектором, и уже помолвлена, я не вышла замуж за
человека. Потому что я поняла, что что-то не так. Я не хотела делать это третий
раз", – рассказала артистка в ток-шоу "Пятница с Региной", которое выходит на YouTube.
По словам певицы, за то время пока она воевала с экс-мужем
на среднюю дочь Монику, она наблюдала множество примеров того, как люди уничтожают
своих бывших партнеров с помощью детей. Также для нее стало настоящим шоком,
что мужчины не только бросают отпрысков от предыдущих браков,
так еще и требуют от бывших возлюбленных алименты.
"Я не вижу ни одного оправдания мужчине, который не помогает
и не поддерживает своего ребенка. А вот есть у мужика баба новая. Она приходит
и говорит: "Не надо помогать своим детям, помогай моему. Они сами выживут". И
ты такой: "Да. Ты правильно говоришь, женщина, не буду я им помогать. Выживут
сами", – саркастически отметила .
Напомним, певица весь прошлый год боролась за право опеки
над средней дочерью Моникой. В итоге супруги пришли к мирному соглашению -
ребенок живет со своим отцом в США. Сейчас одна воспитывает
старшую наследницу Алину и младшего сына Гектора.