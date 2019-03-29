Предварительный вывод выясняющих причины катастрофы лайнера Boeing737 MAX8 экспертов: самолет упал из-за сбоя в работе автоматизированной системы улучшения характеристик маневренности - MCAS (Maneuvering Characteristics Augmentation System).

Предварительный вывод выясняющих причины катастрофы лайнера Boeing737 MAX8 экспертов: самолет упал из-за сбоя в работе автоматизированной системы улучшения характеристик маневренности — MCAS (Maneuvering Characteristics Augmentation System).Именно эта системы дала сбой при последнем взлете лайнера компании Ethiopian Airlines в начале марта 2019 года, а также в случае с самолетом компании Lion Air в Индонезии, который разбился за пять месяцев до этого, сообщает ТАСС. Об этом свидетельствуют данные с самописцев разбившегося эфиопского Boeing. Система MCAS автоматически активировалась до того, как самолет резко начал пикировать, отметили эксперты на брифинге в Федеральном авиационном управлении США. Предварительный доклад о причинах катастрофы будет обнародован эфиопскими властями в ближайшие дни. Пока же предварительные данные опубликовала американская газета Wall Street Journal.В авиакатастрофе Boeing в Эфиопии 10 марта 2019 года погибли 157 человек, включая троих россиян. Самолет такой же модели упал в Яванское море 29 октября 2018 года. Жертвами катастрофы индонезийского самолета стали еще 189 человек.США, страны Евросоюза и Россия запретили использование самолетов модели, на которой установлена MCAS. Эта система на протяжении сотен часов проверялась на испытательных стендах, а также в ходе нескольких полетов для сертификации, заверил вице-президент Boeing Майк Синнет. Компания уже внесла изменения в программное обеспечение этой системы.