Оперная дива заявила, что не хочет повторить ошибок матери – актрисы Людмилы Максаковой. По словам, Марии Максаковой родительница сделала неправильный выбор и не получила должного признания.

Оперная дива заявила, что не хочет повторить ошибок матери –актрисы Людмилы Максаковой. По словам,Марии Максаковой родительница сделала неправильный выбор и не получила должногопризнания.Вокалистка стала героем программы "СЭЛФИ", которая выходитна YouTube. Мария Макскова поведала, что появилась на свет только благодаряотцу – немецкому предпринимателю ПетеруАндреасу Игенбергсу."Мой папа – это фактическимое главное и основное воспоминание детства вообще. Потому что папа оченьхотел, чтобы я родилась. Папа взял на себя все бремя забот. Мама, она мучиласьс первым ребенком: жили в Советском союзе, тяжелые роды, сложные отношения с предыдущимсупругом и так далее. Она очень не хотела второй раз. Папа ее уговаривал, былготов абсолютно на все", – вспомнила оперная дива.По словам Марии, родители составили официальный договор. "Этобыла покупка, дорогой ценой, я вам скажу. Там было расписано все до моих 16-тилет, все что она хочет. В случае с моим рождением, я ее озолотила своимпоявлением", – рассудила Мария.По словам Максаковой, ее родительница предполагала, что,став женой богатого иностранца, она сможет решить большинство своих проблем. Межтем, ее планам сбыться было не суждено."Уровень ее таланта был выше, чем у ее современниц. Идействительно ей завидовали из-за него, за внешность, из-за голоса, бабушказнаменитая. Она начала их всех прикармливать. Эффект произошел абсолютнообратный", – рассказала Мария Максакова.Вокалистка добавила, что не хочет повторять ошибокродительницы. Людмила Максакова пожертвовала карьерой ради безбедногосуществования."Это разрушило всю ее концепцию. Она возненавидела папу, которыйей все это дал. Она пыталась Максиму (Сын Людмилы Максаковой от Феликса-ЛьваЗбарского – прим-ред.) дать все то, за что она заплатила такой дорогой ценой. АМаксим не имел никакого интереса к этому образованию. Ее не снимали 10 лет. На нейстояла черная метка. В итоге получилось, что она за сытую жизнь отдала свойталант. Она не получила своего признания вовремя", – отметила Мария Максакова.