Пакет документов о новых санкция в отношении России из-за дела Скрипалей прошел согласование в Госдепартаменте и министерстве финансов США и поступил в Белый дом.

Пакет документов о новых санкция в отношении России из-за дела Скрипалей прошел согласование в Госдепартаменте и министерстве финансов США и поступил в Белый дом, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на информированные источники.По некоторым данным, ограничительные меры затронут российские банки, однако точный объем санкций пока неизвестен.На известие тут же отреагировал российский рынок акций. По данным на 18:03 по московскому времени индекс "Московской биржи" откатился до 2491,1 пункта (минус 0,1%), индекс РТС — до 1199,56 пункта (минус 0,6%). Цены большинства основных "фишек" снизились в пределах 1,6%, передает "Интерфакс".Курс рубля по отношению к доллару тоже пошел вниз и составил 65,75 рубля (минус 1,25% к уровню закрытия предыдущих торгов).Осужденный за шпионаж в пользу Великобритании экс-сотрудник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были отравлены в Солсбери 4 марта 2018 года. Британские власти утверждают, что к инциденту причастна Россия. В Москве это категорически отвергают.