Она утверждает, что это вышло случайно

Она утверждает, что это вышло случайноВо Владимире местную жительницу обвиняют в убийстве. Сообщение о происшествии поступило в полицию в 2:16 29 марта 2019 года. На место незамедлительно выехали следователи, криминалисты и оперативники.В квартире жилого дома они обнаружили тело молодого мужчины с ранением от удара кинжалом. По словам жены потерпевшего, они вернулись с мужем из кафе, в какой-то момент якобы стали «дурачиться» и она по неосторожности нанесла супругу ранение. Испугавшись, обратилась к соседке, которая и позвонила правоохранителям.В ходе осмотра с места происшествия изъяли орудие преступления – кинжал из калёной стали. Его подарил друг погибшего с дарственной надписью.Следователи выясняют объективные и достоверные обстоятельства произошедшего.