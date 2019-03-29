После ухода с телепроекта Роман Гриценко решил раскрыть всю правду о скандальном реалити-шоу. Звезда Дома-2 опубликовала обличительный пост на странице в Instagram.

После ухода с телепроекта Роман Гриценко решил раскрыть всю правду о скандальном реалити-шоу. Звезда "Дома-2" опубликовала обличительный пост на странице в Instagram.Мужчина заявил, что создатели программы показывают только то, что им выгодно. Многие ситуации они выдумывают или преувеличивают, чтобы привлечь интерес телезрителей. "Показывают только то, что им выгодно показывать. Все факты и ситуации переворачивают, выкручивают, это их работа", – написал Роман Гриценко.Он также прокомментировал известие о потасовке в офисе руководства шоу. Экс-участник "Дома-2" рассказал, что его возлюбленную Евгению пытались удержать на проекте обманным путем. Но в итоге мужчине удалось отстоять избранницу. "Слава богу, все закончилось хорошо, да по-другому и быть не могло. Потому что настоящая любовь сильнее всех преград и испытаний", – приводит его слова .Напомним, Роман Гриценко был одним из самых ярких героев телепроекта. Он запомнился многим зрителям тем, что долго ухаживал за ведущей Ольгой Бузовой. Однако певица не ответила ему взаимностью. Позднее экс-участник "" сообщил, что остыл к знаменитости, и сейчас их связывают только приятельские отношения.На данный момент мужчина планирует развивать социальные сети и открыть собственный канал на Youtube. Недавно Роману Гриценко предложили стать лицом одного известного бренда. Он уже обсуждает условия контракта. Что касается личной жизни, то в ближайшее время звезда планирует познакомить свою девушку Евгению с родителями.