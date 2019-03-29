После ухода с телепроекта Роман Гриценко решил раскрыть всю правду о скандальном реалити-шоу. Звезда Дома-2 опубликовала обличительный пост на странице в Instagram.
После ухода с телепроекта Роман Гриценко решил раскрыть всю правду о скандальном реалити-шоу. Звезда "Дома-2" опубликовала обличительный пост на странице в Instagram.
Мужчина заявил, что создатели программы показывают только то, что им выгодно. Многие ситуации они выдумывают или преувеличивают, чтобы привлечь интерес телезрителей. "Показывают только то, что им выгодно показывать. Все факты и ситуации переворачивают, выкручивают, это их работа", – написал Роман Гриценко.
Он также прокомментировал известие о потасовке в офисе руководства шоу. Экс-участник "Дома-2" рассказал, что его возлюбленную Евгению пытались удержать на проекте обманным путем. Но в итоге мужчине удалось отстоять избранницу. "Слава богу, все закончилось хорошо, да по-другому и быть не могло. Потому что настоящая любовь сильнее всех преград и испытаний", – приводит его слова .
Напомним, Роман Гриценко был одним из самых ярких героев телепроекта. Он запомнился многим зрителям тем, что долго ухаживал за ведущей Ольгой Бузовой. Однако певица не ответила ему взаимностью. Позднее экс-участник "" сообщил, что остыл к знаменитости, и сейчас их связывают только приятельские отношения.
На данный момент мужчина планирует развивать социальные сети и открыть собственный канал на Youtube. Недавно Роману Гриценко предложили стать лицом одного известного бренда. Он уже обсуждает условия контракта. Что касается личной жизни, то в ближайшее время звезда планирует познакомить свою девушку Евгению с родителями.