Звезда сериала Кухня Мария Горбань пожаловалась
на напряженный график. Рассуждения о нелегких актерских буднях появились под
пикантным фото, на котором артистка прикрывает интимные части тела только пеной.
Звезда сериала "Кухня" Мария Горбань пожаловалась
на напряженный график. Рассуждения о нелегких актерских буднях появились под
пикантным фото, на котором артистка прикрывает интимные части тела только пеной.
Поклонники возбудились,
увидев такой провокационный снимок. Актрису призвали немедленно сдуть пену – по
их мнению, от этого фотография только выиграет.
Рядом с таким фото жалобы актрисы на нелегкую судьбину
выглядели попыткой оправдать свой смелый шаг. Хотя вряд ли фанаты внимательно
вчитывались в послание актрисы – их внимание было сосредоточено на роскошном
бюсте Марии, слегка прикрытом мыльными пузырьками.
"Мне хочется проснуться и никуда не бежать, не лететь,
не ехать. Просто целый день проваляться дома, пообниматься с любимыми, есть
вкусную еду и ничего не делать!", – делится своими мечтами Мария в Instagram.
Напомним, что откровенные фотосессии в ванной превратились в
небольшой флешмоб в микроблогах звезд российского шоу-бизнеса. Серьезные
исследователи этого явления считают, что начало положила еще в прошлом году Вера
Брежнева.
В последнее время идея стала популярной. Кроме , ее поддержала, в частности, Кристина Асмус. В ответ
на критику со стороны некоторых поклонников актриса заметила, что такой реакции
и ожидала. И подчеркнула: супруг, Гарик Харламов, вовсе не против того, чтобы
поклонники оценили красоту его возлюбленной. Флешмоб в ванной поддержали также Глюк’oZa, Светлана
Лобода и экс-участница "Дома-2" Ольга Солнце.