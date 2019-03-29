Звезда сериала Кухня Мария Горбань пожаловалась на напряженный график. Рассуждения о нелегких актерских буднях появились под пикантным фото, на котором артистка прикрывает интимные части тела только пеной.

Звезда сериала "Кухня" Мария Горбань пожаловаласьна напряженный график. Рассуждения о нелегких актерских буднях появились подпикантным фото, на котором артистка прикрывает интимные части тела только пеной.Поклонники возбудились,увидев такой провокационный снимок. Актрису призвали немедленно сдуть пену – поих мнению, от этого фотография только выиграет.Рядом с таким фото жалобы актрисы на нелегкую судьбинувыглядели попыткой оправдать свой смелый шаг. Хотя вряд ли фанаты внимательновчитывались в послание актрисы – их внимание было сосредоточено на роскошномбюсте Марии, слегка прикрытом мыльными пузырьками."Мне хочется проснуться и никуда не бежать, не лететь,не ехать. Просто целый день проваляться дома, пообниматься с любимыми, естьвкусную еду и ничего не делать!", – делится своими мечтами Мария в Instagram.Напомним, что откровенные фотосессии в ванной превратились внебольшой флешмоб в микроблогах звезд российского шоу-бизнеса. Серьезныеисследователи этого явления считают, что начало положила еще в прошлом году ВераБрежнева.В последнее время идея стала популярной. Кроме , ее поддержала, в частности, Кристина Асмус. В ответна критику со стороны некоторых поклонников актриса заметила, что такой реакциии ожидала. И подчеркнула: супруг, Гарик Харламов, вовсе не против того, чтобыпоклонники оценили красоту его возлюбленной. Флешмоб в ванной поддержали также Глюк’oZa, СветланаЛобода и экс-участница "Дома-2" Ольга Солнце.