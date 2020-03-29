Главный тренер сборной Украины по футболу Андрей Шевченко провел параллели между нынешней ситуацией с коронавирусом и техногенной катастрофой в Чернобыле. Специалист призвал избегать выходов на улицу.

Главный тренер сборной Украины по футболу Андрей Шевченко провел параллели между нынешней ситуацией с коронавирусом и техногенной катастрофой в Чернобыле. Специалист призвал избегать выходов на улицу."Со мной все в порядке, я живу за городом и нахожусь в самоизоляции уже десять дней, — приводит слова Шевченко РИА Новости. — Единственный выход — уважать правила, установленные правительством. Нам не нужно делать глупости. Необходимо оставаться дома и давать возможность врачам выполнять свою работу. Ведь их труд крайне важен"."Когда произошла авария на Чернобыльской АЭС, была похожая ситуация. Никто не может быть уверен, что он не заражен, — цитирует украинца уже Чемпионат.Com. - Мы не должны выходить на улицу, и думать только себе. Думать нужно и о тех, для кого этот вирус действительно может быть опасен".Напомним, что на данный момент коронавирусом в мире заражено свыше 650 тысяч человек, более 50 тысяч человек скончались.