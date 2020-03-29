Нападающий петербургского СКА Александр Барабанов может перебраться за океан. Заполучить игрока армейцев намерен клуб НХЛ Аризона Койотс.

Нападающий петербургского СКА Александр Барабанов может перебраться за океан. Заполучить игрока "армейцев" намерен клуб НХЛ "Аризона Койотс".Однако "койоты" — не единственные, кто хочет подписать контракт с российским хоккеистом. Как сообщает "Спорт-экспресс", также на Барабанова имеют виды в "Торонто Мэйпл Лифз" и еще одном клубе главной лиги Северной Америки, название которого не раскрывается.Барабанов является воспитанником СКА. Его дебют за взрослую команду "армейцев" состоялся в сезоне 2013/14. Всего в его активе 330 матчей в КХЛ, 160 очков, из которых 73 гола и 87 результативных передач. За вою карьеру он два раза становился обладателем Кубка Гагарина.Также выступает за сборную России, в составе которой он выигрывал Олимпийские игры-2018, а также дважды завоевывал бронзу чемпионатов мира.