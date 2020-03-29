В чемпионате Белоруссии проходят матчи второго тура. В одном из них чемпион страны брестское Динамо добилось первой победы в новом сезоне. Динамовцы минимально обыграли Слуцк (1:0).

В чемпионате Белоруссии проходят матчи второго тура. В одном из них чемпион страны брестское "Динамо" добилось первой победы в новом сезоне. "Динамовцы" минимально обыграли "Слуцк" (1:0).Автором единственного и победного гола для клуба из Бреста стал украинский полузащитник Артем Милевский. Он поразил ворота соперника на 19 минуте.Для "Динамо" эта победа стала первой в текущем сезоне. Ранее футболисты из Бреста сыграли вничью с дебютантом высшего дивизиона Белоруссии — "Смолевичами". По итогам двух туров в активе "Динамо" четыре очка и третья строчка. "Слуцк" с тремя баллами располагается на четвертой позиции.В еще одном матче "Славия-Мозырь" нанесла поражение многократному чемпиону страны борисовскому БАТЭ (2:1). Первую победу в сезоне "Славии" принес российский игрок Никита Мельников, отметившийся дублем. Борисовчане же терпят второе поражение кряду и занимают предпоследнее место в таблице.