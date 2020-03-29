Противомалярийный препарат мефлохин может стать основой для разрабатываемой схемы лечения коронавируса, сообщает Федеральное медико-биологическое агентство (ФМБА) России. Схему представил НПЦ Фармзащита, учитывая китайский и французский опыт.

Противомалярийный препарат мефлохин может стать основой для разрабатываемой схемы лечения коронавируса, сообщает Федеральное медико-биологическое агентство (ФМБА) России. Схему представил НПЦ "Фармзащита", учитывая китайский и французский опыт.Предполагается, что разработанная схема позволит не только преодолеть пик заболеваемости, но и эффективно контролировать ее в будущем, цитируются в сообщении слова руководителя ФМБА России Вероники Скворцовой.Мефлохин, известный также как Лариам, разработан в армии США в 1970-х годах после окончания войны во Вьетнаме. Включает штаммы Plasmodium falciparum, устойчивые к хлорохину и другим традиционным препаратам.По последним данным портала Worldometers, количество заразившихся новым коронавирусом в мире превысило 614 тысяч человек, зафиксировано более 28 тысяч смертельных исходов.