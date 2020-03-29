Игроки футбольного клуба Ювентус коллективно отказались от получения зарплат в течение ближайших четырех месяцев. Футболисты не будут получать деньги от клуба в марте, апреле, мае и июне. Это сэкономит Юве 90 миллионов евро.

Игроки футбольного клуба "Ювентус" коллективно отказались от получения зарплат в течение ближайших четырех месяцев. Футболисты не будут получать деньги от клуба в марте, апреле, мае и июне. Это сэкономит "Юве" 90 миллионов евро."В ближайшие недели с футболистами и главным тренером будут заключены личные соглашения в соответствии с требованиями действующего регламента, — говорится в сообщении на официальном сайте туринцев. — Соглашение позволит сэкономить клубу порядка 90 миллионов евро"."Если же матчи будут перенесены, то клуб проведет переговоры об условном увеличении зарплат. "Ювентус" хотел бы поблагодарить игроков и тренера за самоотдачу в трудное время".Напомним, что изначальным инициатором идеи о снижении зарплат выступил капитан "Старой синьоры" Джорджио Кьеллини — экономист по своему образованию. Его предложение было поддержано руководством клуба, португальцем Криштиану Роналду, Джанлуиджи Буффоном и другими партнерами по команде.