Первый случай новой коронавирусной инфекции подтвержден у монаха на Афоне. Заболевшего госпитализировали в больницу АХЕПА медицинского факультета университета Аристотеля в Салониках.

Первый случай новой коронавирусной инфекции подтвержден у монаха на Афоне. Заболевшего госпитализировали в больницу АХЕПА медицинского факультета университета Аристотеля в Салониках.По данным местного издания Halkidikifocus, это монах из монастыря Ксенофонт, ему около 60 лет, недавно он ездил в Великобританию с делегаций монастыря и успел вернуться до введения 20 марта запрета на посещение Святой горы.У монаха появились подозрительные симптомы, и после положительного лабораторного теста на новый коронавирус он был госпитализирован, передает РИА Новости. Двух других монахов, с которыми у заболевшего были контакты после его возвращения из-за границы, поместили на карантин в монастыре.По данным ресурса Worldometers, на данный момент в Греции зарегистрирован 1061 случай заражения коронавирусом COVID-19, 32 заболевших умерли. Количество заразившихся новым коронавирусом в мире превысило 650 тысяч человек, зафиксировано более 30 тысяч случаев смерти пациентов.