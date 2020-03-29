Коронавирус COVID-19 продолжает зловещее шествие по миру, счет заболевшим идет на сотни тысяч. Последние новости на 29 марта в материале Дни.ру.

Коронавирус COVID-19 продолжает зловещее шествие по миру, счет заболевшим идет на сотни тысяч. Последние новости на 29 марта в материале "Дни.ру".Коронавирус в миреВсего в мире на 29 марта зарегистрировано более 669 тысяч случаев заражения уханьским коронавирусом. Вылечились 144 тысячи человек – 21% от числа зараженных. В то же время стремительно растут показатели смертности от COVID-19: за истекшие сутки зафиксировано 3,5 тысячи летальных случаевСоединенные Штаты уверенно лидируют по числу зараженных коронавирусом – 123 тысячи человек. Заболевшие в других странахИталия – 92 тысячиКитай – 82 тысячиИспания – 73 тысячиГермания – 57 тысячКоронавирус в РоссииПо последним данным, в нашей стране официальном зарегистрировано 1265 зараженных коронавирусом, скончались семь человек. Таким образом, уровень смертности составляет 0,56%.Эксперты полагают, что пик заболеваемости может наступить во второй половине апреля. Для недопущения дальнейшего распространения COVID-19 власти приняли решение полностью приостановить сообщение с другими странами с 30 марта.В регионах также ужесточаются меры безопасности из-за коронавируса. Так, власти Чечни решили временно закрыть въезд на территорию республики, аналогичный запрет вводится и для двух городов Мурманской области – Апатитов и Кировска.Младенец умер от коронавирусаВ Соединенных Штатах от осложнений, связанных с коронавирусом умер первый младенец, сообщило агентство Associated Press. В одном только американском штате Иллинойс от COVID-19 умерли 13 человек.Китай восстанавливаетсяВласти КНР после двухмесячного карантина отменили ограничение на авиасообщение с провинцией Хубэй, с которой началось распространение коронавируса. Отмечается большой пассажиропоток, все билеты были раскуплены заранее.А с 8 апреля власти отменят ограничения для города Ухань. Накануне в городе восстановили работу метро. Как и остальная провинция Хубэй, 12-миллионный город находился на карантине с конца января.Коронавирус | | || Карта | | Приколы |