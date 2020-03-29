В Британии - антирекорд в государственной элите: заразились и наследник престола принц Чарльз, и премьер-министр Борис Джонсон, и министр здравоохранения.

В Британии — антирекорд в государственной элите: заразились и наследник престола принц Чарльз, и премьер-министр Борис Джонсон, и министр здравоохранения.Недавно британцы аплодировали сражающимся с коронавирусом медикам. Среди тех, кто принял участие в этой акции, был премьер-министр. Позже Борис Джонсон заявил о том, что он заболел.Вслед за Джонсоном на самоизоляцию отправился глава британского министерства здравоохранения Мэттью Хэнкок. "Я сдал тест на коронавирус, и он оказался положительным. К счастью, симптоматика у меня незначительная, так что я смогу продолжить работу дистанционно, но со всей ответственностью", — сказал он.Спустя несколько часов за ним последовал главный врач Великобритании.Беременная невеста Джонсона Кэрри Саймондз от него уже изолирована, сам же премьер по-прежнему активен, но если обстоятельства будут против него, руководство правительством возьмет на себя глава внешнеполитического ведомства Доминик Рааб.Вопрос теперь в том, кого еще из членов кабинета министров подкосила коварная болезнь? Очевидно, что Джонсон свободно общался практически со всеми, явно не соблюдая те меры, которые были предписаны им же самим.У лондонских магазинов все чаще можно увидеть такую картину: люди стоят на большом расстоянии друг от друга, пытаясь соблюдать так называемую "социальную" дистанцию, чтобы предотвратить дальнейшее распространение коронавируса.Британская полиция получила право штрафовать нарушителей карантина. В Уэльсе используют дроны, чтобы предупредить всех об ответственности.Скотланд Ярд призвал вернуться на службу ушедших на пенсию полицейских.В Венгрии вообще введен комендантский час.Во Франции карантин продлевают на две недели.Но самое тяжелое положение по-прежнему в Италии: за минувшие сутки — 969 погибших. 9% инфицированных — это медицинские работники.Папа Римский в своей молитве призвал народы объединиться, чтобы противостоять пандемии: "Мы сейчас напуганы и потеряны. Подобно ученикам Христа застигнуты врасплох неожиданным и бурным штормом. И все мы осознали, что находимся в одной лодке, такие уязвимые и сбитые с толку, но в то же время такие нужные и важные, ведь нам предстоит грести веслами всем вместе".Страны Евросоюза начали с того, что закрыли границы, но теперь все-таки начинают помогать друг другу: в немецкие госпиталя, где есть свободные места и оборудование, вертолетами перевозят тяжелобольных из Франции. В итальянский Бергамо отправлен самолет Бундсвера, чтобы вывезти хотя бы часть пациентов из переполненных клиник.Но в Великобритании, несмотря ни на что, не забывают о Brexit. В Лондоне утверждают, что переговоры о новом соглашении с Евросоюзом будут продолжаться по плану, хотя коронавирус поразил глав делегаций с обеих сторон — британца Дэвида Фроста и француза Мишеля Барнье.