Главный тренер сборной Испании по футболу Луис Энрике поделился своим видением ситуации с переносом чемпионата Европы на 2021 год. Наставник признался, что видит у своей команды потенциал для победы.

Главный тренер сборной Испании по футболу Луис Энрике поделился своим видением ситуации с переносом чемпионата Европы на 2021 год. Наставник признался, что видит у своей команды потенциал для победы."Я хочу выиграть чемпионат Европы и я вижу, что сборная Испании способна на это, — приводит слова Энрике Спорт24.Ru. — Перенос Евро будет полезен молодежи, ведь у нее будет больше времени для подготовки к турниру, они смогут дольше развиваться. Так что из переноса можно извлечь и положительные моменты".Напомним, что изначально чемпионат Европы должен был состояться с 12 июня по 12 июля 2020 года в 12 городах Старого света. Теперь же Евро пройдет с 11 июня по 11 июля 2021 года. Решение о переносе было принято УЕФА в связи с пандемией коронавируса.