Российские военные вирусологи и эпидемиологи работают на севере Италии, в городе Бергамо -это главный очаг коронавирусной инфекции на Апеннинах. Местные больницы не справляются с потоком пациентов, отсюда рекордная смертность.

Российские военные вирусологи и эпидемиологи работают на севере Италии, в городе Бергамо -это главный очаг коронавирусной инфекции на Апеннинах. Местные больницы не справляются с потоком пациентов, отсюда рекордная смертность.В клиниках нет пустующих коек. Из 88 пациентов одной из больниц 66 живы лишь потому, что подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких. "Отделение заполнено на 100 процентов. Обычно три-четыре человека ежедневно приходят в себя, и на следующий день их переводят. Но сразу привозят еще троих-четверых пациентов. Так мы сохраняем шаткий и сложный баланс", — рассказал Лука Лорини, заведующий реанимационным отделением больницы Папы Иоанна XXIII г. Бергамо.Самое тяжелое, говорят медики, видеть, как люди умирают в одиночестве. Закон эпидемии — чтобы спасти тех, кто находится вне этих стен, больные должны быть полностью изолированы. Врачи, конечно, дают им пообщаться с семьей по телефону, включают видеосвязь. Но часто при следующем звонке вместо голоса отца или матери родные слышат печальный голос доктора."Я тоже звоню близким погибших. Приходится это делать. Бывают родные звонят отцу, он отвечает, что борется, что есть надежда. Звонок окончен. А через несколько часов человек умирает. И нам снова приходится звонить семье и говорить, что то, чего они так боялись, случилось", — говорит Лука Лорини.Ситуацию в Бергамо уже назвали медицинской катастрофой. Городская система здравоохранения не справилась с атакой коронавируса — слишком много заболевших. Жертвами инфекции становятся и сами врачи, примерно каждый пятый заразился. В местных газетах одни некрологи, для других новостей не хватает места. Ночью колонны грузовиков вывозят тела погибших на кремацию. Позже прах передадут близким."Я не плачу. Я никогда не плачу, к сожалению. Просто не умею это делать. Стыдно. Но я плачу внутри себя", — говорит врач.С пятницы в Бергамо работают российские специалисты. Они займутся лечением людей в 65 пансионатах, которые власти используют для изоляции и оказания помощи пожилым пациентам. Создано 8 врачебно-сестринских бригад. Кроме того, очень нужна экстренная дезинфекция всей городской инфраструктуры, начнут с карет скорой помощи — в сутки каждая машина перевозит полсотни больных.Ситуация остается тяжелой. Смертность от коронавирусной инфекции в итальянской Ломбардии даже выше, чем в печально знаменитом Ухане.