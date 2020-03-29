Главы правительств России и Армении Михаил Мишустин и Никол Пашинян в телефонном разговоре обсудили борьбу с распространением новой коронавирусной инфекции. Они также затронули вопросы торгово-экономического сотрудничества и отметили важность сохранить товарные потоки между нашими странами в полном объеме.

Главы правительств России и Армении Михаил Мишустин и Никол Пашинян в телефонном разговоре обсудили борьбу с распространением новой коронавирусной инфекции. Они также затронули вопросы торгово-экономического сотрудничества и отметили важность сохранить товарные потоки между нашими странами в полном объеме.Никол Пашинян в своем "Фейсбуке" рассказал, что решение российского правительства временно приостановить движение через пункты пропуска на российской границе с 30 марта вызвало озабоченность в бизнес-кругах Армении."Хочу всех успокоить. Это решение не будет касаться наших грузов", — заявил Пашинян.По его словам, в ходе их разговора премьер-министр России подтвердил, что грузы из Армении в Россию и в обратном направлении будут доставляться в обычном режиме.При этом сейчас из-за погодных условий на КПП "Верхний Ларс" скопилось много автомобилей, ведутся работы со структурами в России и в Грузии, чтобы ввести грузоперевозки в обычный режим. Пашинян поблагодарил российских и грузинских коллег за конструктивный диалог в решении этой проблемы, которая усугубляется ситуацией с коронавирусом COVID-19.