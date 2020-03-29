Представитель Всемирной организации здравоохранения в России Мелита Вуйнович рассказала, что, по ее мнению, является самым главным в лечении больных коронавирусом COVID-19. Самое важное, по ее словам, это очень ранний кислород для тех, кто попадает в больницу.

Представитель Всемирной организации здравоохранения в России Мелита Вуйнович рассказала, что, по ее мнению, является самым главным в лечении больных коронавирусом COVID-19. Самое важное, по ее словам, это "очень ранний кислород для тех, кто попадает в больницу"."Не надо полагаться на таблетку", — отметила она, выступая на онлайн-форуме "Следующие 20 лет".По словам Вуйнович, в мире среди прочих зафиксированы в том числе и случаи заражения и смерти от COVID-19 среди детей в возрасте до 17 лет. Таких случаев очень мало, но они есть, отметила она.Беречь от новой коронавирусной инфекции, отметила представитель ВОЗ, необходимо абсолютно всех. При этом сопутствующие заболевания у пациентов являются уязвимостью, передает ТАСС.Пока нет доказательств передачи нового коронавируса от домашних животных к человеку, и ВОЗ внимательно следит за ситуацией, добавила Вуйнович. При этом нужно обязательно соблюдать все правила гигиены при общении со своими питомцами, чтобы исключить случаи передачи инфекций в обе стороны. Представитель ВОЗ напомнила о случае в Гонконге, где очень старая собака была заражена коронавирусной инфекцией и умерла.Ранее Роспотребнадзор напомнил о мерах профилактики коронавируса среди детей. Родителям необходимо оставлять их дома, а контакты с другими людьми у детей лучше всего полностью исключить, а если это невозможно, то максимально ограничить.Необходимо проветривать жилые помещения и хотя бы раз в день проводить влажную уборку и дезинфекцию, а также обеззараживать все предметы, которые приносятся в дом, в том числе упаковки с продуктами.Дети должны знать, что за пределами дома нельзя прикасаться руками к лицу, дверным ручкам, поручням и стенам. При возвращении домой следует сразу обработать руки дезинфицирующим средством, раздеться и вымыть мылом все открытые участки кожи, особенно лицо, прополоскать рот и промыть нос.Тем временем вице-премьер России Татьяна Голикова заявила, что в нашей стране не зарегистрированы тест-системы на новую коронавирусную инфекцию, предполагающие анализы с помощью забора крови пациента."В данном случае мы уполномочены сказать, что если такие факты есть, то это нарушение", — отметила вице-премьер.Так Голикова прокомментировала журналистам информацию о том, что в России якобы есть тесты на коронавирус с забором крови, которые долго дают результат. Несколько зарегистрированных в России тест-систем на обнаружение COVID-19 на основе метода полимеразной цепной реакции (ПЦР) в большинстве своем предполагают взятие мазка из ротоглотки, передает "Интерфакс".По мнению Голиковой, от тестов на новую коронавирусную инфекцию можно воздержаться тем, кто не входит в группу риска. В противном случае, отметила она, в ходе повседневной жизни и ежедневного общения с другими людьми "придется каждый день подтверждать, чтобы быть на 100 процентов уверенным, что ты не болен".Сдавать тест на коронавирус в первую очередь следует приехавшим из-за рубежа с симптомами ОРВИ и тех, кто контактировал с ними, уточнила вице-премьер. Остальным рекомендуется воздержаться.Ранее сообщалось, что две лаборатории в России начали проводить платные тесты на COVID-19 для всех желающих.