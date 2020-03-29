Федерация футбола Уругвая объявила о массовом увольнении своих сотрудников в связи с пандемией коронавируса. Под сокращение попал даже многолетний наставник сборной Уругвая Оскар Табарес.

Федерация футбола Уругвая объявила о массовом увольнении своих сотрудников в связи с пандемией коронавируса. Под сокращение попал даже многолетний наставник сборной Уругвая Оскар Табарес.73-летний специалист возглавлял "селесте" с 2006 года. Как сообщает Спорт24.Ru, в общей сложности руководителями федерации было уволено порядка 400 сотрудников — почти всех работников организации.Кроме того, в Федерации футбола Уругвая были вынуждены также заморозить исполнение своих обязательств по действующим контрактам. В связи с такими радикальными мерами теперь федерация сосредоточится на исполнении базовых обязанностей.Табарес имел контракт до 2022 года. Планировалось, что именно он и будет готовить команду к чемпионату мира в Катаре. Под его руководством сборная Уругвая выигрывала Кубок Америки-2011, занимала четвертое место на чемпионате мира-2010 и Кубке Конфедераций-2013.