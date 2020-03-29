Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков раскрыл подробности поездки президента России Владимира Путина в медицинский центр в Коммунарке, куда со всей Москвы свозят больных коронавирусом. Он подчеркнул, что российскому лидеру было важно узнать, как обстоят дела на передовой.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков раскрыл подробности поездки президента России Владимира Путина в медицинский центр в Коммунарке, куда со всей Москвы свозят больных коронавирусом. Он подчеркнул, что российскому лидеру было важно узнать, как обстоят дела "на передовой".В интервью программе "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия 1" пресс-секретарь президента России рассказал о поездке Владимира Путина в Коммунарку. Он отметил, что визит российского лидера был неожиданным.Дмитрий Песков отметил, что обычно приезду президента предшествует какая-то подготовительная работа и приезд передовой группы. "Сейчас мы ехали без подготовки вообще", – цитирует РИА Новости официального представителя Кремля. Более того, даже водитель передовой машины ГИБДД, которая сопровождала кортеж, не знала адреса клиники в Коммунарке – все решалось прямо на ходу.В экстренном порядке пришлось также искать телефон, который использовался в больнице для съемки Владимира Путина. Дмитрий Песков отметил, что показать российского лидера в клинике для больных коронавирусом было важно лично для него, тогда как самому президенту было не важно – снимают его в этот момент или нет.Решение лично приехать в больницу для того, чтобы своими глазами увидеть, как ведется борьба с , "в стиле" Владимира Путина, отметил Дмитрий Песков. Он добавил, что несмотря на все условия и поспешность сборов, все необходимые меры предосторожности были соблюдены.