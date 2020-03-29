Нефтяная компания Роснефть объявила о прекращении деятельности в Венесуэле и продаже активов, связанных с ее деятельностью в этой латиноамериканской стране. По сообщению на сайте компании, соглашение о продаже долей и прекращении своего участия во всех проектах в Венесуэле Роснефть заключила c компанией, на 100 процентов принадлежащей правительству России.

Нефтяная компания "Роснефть" объявила о прекращении деятельности в Венесуэле и продаже активов, связанных с ее деятельностью в этой латиноамериканской стране. По сообщению на сайте компании, соглашение о продаже долей и прекращении своего участия во всех проектах в Венесуэле "Роснефть" заключила c компанией, на 100 процентов принадлежащей правительству России."Роснефть", в частности, продает доли в добычных предприятиях Petromonagas, Petroperija, Boqueron, Petromiranda и Petrovictoria, в нефтесервисных предприятиях и торговых операциях. По итогам данного соглашения будут проданы, закрыты или ликвидированы все активы и торговые операции "Роснефти", базирующиеся в Венесуэле или связанные с этой страной.Сама "Роснефть" в результате исполнения соглашения и реализации активов получит на баланс одного из своих 100-процентных дочерних обществ пакет в размере 9,6 процента собственных акций.Решение о продаже всех своих активов в Венесуэле "Роснефть" как публичная международная компания приняла, исходя из соображений защиты интересов своих акционеров. Об этом рассказал ТАСС пресс-секретарь компании Михаил Леонтьев. "Роснефть" рассчитывает, что после продажи венесуэльских активов будут сняты санкции США в отношении ее дочерних компаний.В "Роснефти", подчеркнул Леонтьев, ожидают от американских регуляторов выполнения их публичных обещаний.Администрация США 18 февраля объявила о введении санкций в отношении компании Rosneft Trading S. A. и ее президента Дидье Касимиро в связи с продажей нефти из Венесуэлы. 12 марта США объявили о введении санкций против дочерней компании "Роснефти" TNK Trading International SA.В пресс-службе правительства РФ подтвердили агентству РИА Новости приобретение у "Роснефти" активов компании в Венесуэле.