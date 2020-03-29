Председатель ЦИК России Элла Памфилова обратилась к соотечественникам с просьбой не выходить из дома из-за пандемии.

Председатель ЦИК России Элла Памфилова обратилась к соотечественникам с просьбой не выходить из дома из-за пандемии коронавируса COVID-19. На фото, опубликованном в Instagram, Элла Памфилова держит плакат с хештэгом #ОстаньсяДома​​​.Инициативу главы ЦИК поддержали заместитель председателя комиссии Николай Булаев, член ЦИК Сергей Сироткин и сотрудники аппарата ЦИК. "Берегите себя и близких! #ОстаньтесьДома #ОстаньсяДома #Мыдома", — призывает подпись под фотографией.По указу президент России Владимира Путин неделя с 30 марта по 3 апреля объявлена нерабочей. Власти рассчитывают, что граждане не будут покидать свои жилища. Это снизит скорость распространение коронавируса в России.Сайт стопкоронавирус.рф информирует, что в России зафиксировано 1264 случая заболевания. 228 заболевших выявлено за последние сутки. 49 человек выздоровели. 4 пациента умерли.