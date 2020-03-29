Агентство Рёнхап сообщает со ссылкой на Комитет начальников штабов Республики Корея, что КНДР произвела запуск неопознанного снаряда в направлении Японского моря. Информация о типе снаряда пока не поступала.

Агентство Рёнхап сообщает со ссылкой на Комитет начальников штабов Республики Корея, что КНДР произвела запуск неопознанного снаряда в направлении Японского моря. Информация о типе снаряда пока не поступала.Этот пуск стал уже четвертым с начала 2020 года, осуществленным КНДР. В конце минувшего года лидер Северной Кореи Ким Чен Ын заявил, что в скором времени его страна представит новое стратегическое вооружение, напоминает ТАСС.По оценке правительства Японии, с территории КНДР был произведен пуск двух баллистических ракет малой дальности. Ни одна из них не достигла исключительной экономической зоны страны в Японском море, пролетев около 250 километров. В настоящее время японские военные проводят анализ имеющихся данных о пуске.Как сообщалось, ранее председатель Госсовета КНДР Ким Чен Ын 21 марта наблюдал за пусками разрабатываемых в Северной Корее новых тактических ракет. Тогда были произведены два пуска в направлении моря баллистических ракет малой дальности из провинции Пхёнан-Пукто на восточном побережье страны. До этого Ким Чен Ын руководил учениями дальнобойной артиллерии, в ходе которых производились запуски баллистических ракет малого радиуса действия.